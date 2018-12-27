İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks yat Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Beş katlı lüks yat gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Beş katlı lüks yat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan gemi, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor.


Marmara Denizi'nden geçerek Çanakkale Boğazı'na bugün saat 12.00'da giren 5 katlı lük yat gemisi römorkörler eşliğinde Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan Norveç'in Sovik Limanı'na doğru yol alıyor. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ile 'Kurtarma-1' römorkörü ve Antigua bayraklı 'Centaurus' römorkörü tarafından çekilerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta, odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.