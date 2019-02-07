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Madak, esnafın derdine deva olacak

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Esnafların sorunlarını dinleyen Madak, çözümü konusunda ise çalışmalarına başladı.


AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak seçim çalışmalarına devam ediyor. Madak ilçede sanayi esnafı bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Esnafın sorunlarını tek tek dinleyen Madak, çözümleri konusunda da çalışmalara başladı. Madak, “Yağmur çamur demeden kim nerde ise gidip gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Sanayi esnafımızın dertlerini dinleyip ihtiyaçlarını belirledik. Gönül Belediyeciliği ile sorunları çözmeye geliyoruz. Memleket işi, gönül işi” dedi.


Öte yandan vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinleyen AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı Av. Erdoğan Madak, “Evlerinin kapılarını çaldık buyur ettiler. Çaylar kahveler ikram ettiler gönül dostları. Ama en önemlisi de keyifli sohbetleri ve güler yüzleri. Çok teşekkürler güzel insanlar” şeklinde konuştu.

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