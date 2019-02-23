Madak muhtar adaylarıyla buluştu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, adadaki mahallelerin muhtar adaylarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada projeleri açıklayarak, bilgilendirmede bulunan Madak, “Bu kez de adamızda mahallelerimizin yönetimine talip olan muhtar adayı arkadaşlarımızla buluştuk. Yeni dönemde adamızı ve vatandaşların beklentilerini değerlendirdik” dedi.