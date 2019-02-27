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Madak'tan Bozcaadalılara müjde

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir dizi ziyaret ve çalışmalarda bulunan AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adımın atıldığını söyledi.


AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Madak, saha çalışmasında bulunarak, incelemeler yaptı. Daha sonra Madak, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.


Bozcaada için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Bozcaada Belediye Başkan Adayı Av. Erdoğan Madak, Bozcaada'da konut probleminin çözümü için gereken adım atıldı. İnşallah Bozcaada mimarisine uygun, doğal yapıya gereken hassasiyet gösterilerek, ihtiyaç sahipleri için gereken konut yapımı için alan belirleme çalışmalarına başlanıldı. İnşallah gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra onlarca yıllık sorun çözülmüş olacak” dedi.

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