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Maden şirketinden sağlık sektörüne destek

Eti Bakır, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne aşı kit saklama dolabı, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne ise medikal sağlık malzemeleri bağışında bulundu.

Eti Bakır, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne aşı kit saklama dolabı, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne ise medikal sağlık malzemeleri bağışında bulundu.


Eti Bakır tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne Ekt 1450 Aşı Kit Saklama Dolabı bağışında bulunuldu. Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, aşı kit saklama dolabının hastane için önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, temininden dolayı firma yetkililerine teşekkürlerini iletti. Öte yandan Bayramiç Devlet Hastanesi'ne de genel kullanım amaçlı ihtiyaç duyulan malzemeler ile eksik olan bazı medikal sağlık malzemeleri, yine Eti Bakır firması tarafından temin edilerek teslim edildi. Eti Bakır A.Ş. Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Naci Tülek, konu ile ilgili olarak; “Korona virüs sürecinde, sağlık sektörüne verdiğimiz destek ile sağlık çalışanlarımızın işlerini bir nebze olsun kolaylaştırabilmek, bizim için en büyük mutluluk. Temin edilen bu dolaplarda saklanacak aşılar ile bu virüsten, tüm İnsanlık olarak kurtulmak ise en büyük umudumuz. Sağlık çalışanlarımızın bu süreçte, gösterdiği fedakârlığı çok iyi biliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi her zaman yanlarında olacağız” açıklamasında bulundu.

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