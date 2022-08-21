Mardin'deki kazada şehit olan polis Yahya Ergin Çanakkale'de toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Çanakkaleli polis memuru Yahya Ergin (33), Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Arasanlı köyünde toprağa verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine gelen Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, o esnada başka bir tırın freninin boşalmasıyla araç altında kalarak şehit olmuştu. Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Şehit polis memuru Yahya Ergin'nin cenazesi ilk olarak Çanakkale Havaalanına getirildi. protokol tarafından karşılanan Ergin'in cenazesi, buradan kortej eşliğinde karayoluyla baba ocağı Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Arasanlı köyüne getirildi.

Şehit polis memuru Yahya Ergin'in Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan eşi Ebru Ergin ile annesi Ayfer Ergin gözyaşlarına boğuldu. Ağabey Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin ile büyük ağabeyi Zeki Ergin taziyeleri kabul etti. Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen de yakınlarının kucağında cenazeye getirildi. Yiğit Eymen, her şeyden habersiz tabutun önünde duran babasının fotoğrafına baktı.

Köydeki cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Ergin'in cenazesi öğle namazına müteakiben Arasanlı Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu. Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.