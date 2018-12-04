Masalların engelli kahramanı

Çanakkale'de Cerebral Palsy (spastik) rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Duru Oğuz, yazdığı masal kitabıyla büyük ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin adet basılan kitabın gelirleri de engelli vatandaşların tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak.

Anne karnındayken 5,5 aylıkken doğumu gerçekleşen ve bir süre oksijensiz kalan Duru Oğuz, halk arasında spastik olarak bilinen Cerebral Palsy rahatsızlığına yakalandı. Okuldaki Türkçe öğretmenin desteğiyle 5'inci sınıfta kitap yazmaya başlayan Duru, 8'inci sınıfta tamamlayarak baskıya verdi.

Duru'nun Günlükleri adını verdiği kitabında hayallerini ve hayatını kaleme alarak masallaştırdı. 2018 Mayıs ayında raflarda yerini alan kitabın ikinci baskısı da geçtiğimiz ay piyasaya sürüldü. İnternet sitelerinde 10 ile 20 TL arasında satışa sunulan kitabın geliri ise engelli vatandaşlarını tedavi ve ihtiyaçlarında kullanılacak.

Her ay düzenli olarak 8 defa rehabilitasyona giren Duru Oğuz'un kaslarındaki rahatsızlıktan dolayı sağ elini kullanamamasından dolayı masallarını sol eliyle yazıyor. Aynı zamanda iyi bir kitap okuyucusu da olan Duru, zamanının büyük bir çoğunluğunu da evindeki kütüphanesinde geçiriyor. İkinci kitabı için çalışmalara başladığını da belirten Duru'nun en büyük hayallerinden birisi de tiyatro oyuncusu olmak.

İnternet üzerinde satışa sunulan kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Duru Oğuz, “Kitabı engelli arkadaşlarımın faydalanması için yazdım. Kitapta masallar, hayaller ve duygularım var. Kısacası her şey var. 5'inci sınıfta başladım yazmaya, 8'inci sınıfta bitirdim. Türkçe öğretmenim vardı onun sayesinde başladım. Sonra Türkçe öğretmenim gitti, başka bir Türkçe öğretmeni geldi ama ben devam ettim yazmaya. İleride hedefim yeni bir kitap çıkartmak. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bu yüzden vazgeçmeden ikinci kitabıma başlayacağım. Büyüdüğümde iki meslek sahibi olacağım. Yazar ve oyuncu olmak istiyorum. Epli Bade diye bir sistem varmış sınavsız giriliyormuş, orada yazarlık ve oyunculuk eğitimi alacağım. Yazarlık bölümü okumak istiyorum” dedi.

En büyük destekçisi annesi Süreyya Oğuz ise kızının rahatsızlığına rağmen büyük bir gayret ve azimle çalıştığını belirterek, “Gerçekten çok olumlu tepkiler aldık Duru bu konuda örnek teşkil etti. ‘Ben çok şanslıyım ama herkes benim gibi şanslı değil. O yüzden bu kitabımın gelirini engelli arkadaşlarımın gelirine bağışlayacağım' dedi. O açıdan gerçekten çok güzel bir davranış oldu” diye konuştu.