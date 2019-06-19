'Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

'Matematik Olimpiyatları' yarışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi.

Balıkkaya Tepe restoran tesislerinde düzenlenen programda başarılı olan öğrenciler ve okul yöneticileri ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da; hedef kitlesi 3,4,5,6,7, ve 8. sınıf öğrencileri olan Matematik Olimpiyatları yarışmasına 635 öğrencinin katıldığını 19 öğrencinin ise final sınavına girmeye hak kazandığını söyledi. Bilen, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları projesinin amacı Türk milli eğitiminin genel amaçları doğrultusunda okullarımız öğrencilerinin matematik derslerine olan ilgisini arttırmak, olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmek, öğrenme etkinlikleri pekiştirmek amacıyla şubeler arasında başarı standartlarını yükseltmek, öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla barış içinde yarışmayı teşvik etmektir" ifadelerini kullandı.

Finale kalan 19 öğrenciden Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Barış Çürüksulu yüzde 15'lik dilime girerek Türkiye 6'ncısı oldu. Çürüksulu bu başarısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından para ödülüne layık görüldü.