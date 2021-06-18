Mavi bayraklı Geyikli sahillerinde müsilaj yok, huzur var

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı etkisi altına alan müsilaj kabusu bir yandan devam ederken, Kuzey Ege'nin incisi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bir tek müsilaj ve deniz kirliliği görülmedi. Mavi bayraklı halk plajına gelen tatilciler, gönül rahatlığıyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Boğazı'nda görülen ancak Kuzey Ege'de yer alan tatil cenneti Bozcaada ve Geyikli sahillerinde müsilaj görülmedi. Dalgıçlarla çalışmalar yaptıklarını, denizde müsilaj ve kirlenme görülmediğini kaydeden Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Kuzey Ege'nin gizli cenneti, Bozcaada'nın geçiş yolu olan Geyikli'deyiz. Sahillerimizde temizliklerimizi yaptık ve denizimiz hazır. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta çevre etkinliği düzenledik. Kamu kurumları, STK'larımız ve vatandaşlarımızla birlikte sahillerimizi temizledik. Orada şu mesajı verdik; biz denizlere çöp ve diğer atıklarımızı atarsak bu denizlerimizi 30 yıl sonra kaybederiz. Şu an Geyikli'de çok şükür denizlerimiz tertemiz. 3 gündür dalgıç arkadaşlarımdan rica ettim, en derin noktalara daldılar ve fotoğraf çektiler. Denizlerimizde ve sahillerimizde müsilaj tehlikesi yok ama bundan sonra olmayacağı anlamına da gelmez. Ne yapmamız lazım? Denizlerimize kesinlikle temiz bakmamız lazım, atık suları, deterjanları ve çöpleri atmamamız lazım. Şu anda gördüğünüz gibi insanlarımız denize giriyor. Biz de bundan yana çok mutluyuz, yaz sezonuna girdik. Yazlıkçı ve dışarıdan gelen günübirlik misafirlerimiz gönül rahatlığıyla denize girebiliyorlar. Kolibasili ölçümleri yapıldı, şükür onda da bir şey yok. Dalgıç arkadaşlarımız sabahtan veri dalıyorlar. Şükürler olsun bir tane yosun, müsilaj ya da başka bir şeye rastlamadık. Daha önceki seneler gibi denizimiz tertemiz. Zaten plajımız mavi bayraklı, gönül rahatlığı ile denize girebilirler ama verdiğimiz mesaj net, denizimizi ve doğamızı temiz tutalım” dedi.