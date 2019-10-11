Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde 'Erasmus Tanıtım Günü'

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından 'Erasmus Tanıtım Günü' düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Biga Belediye Başkan Yardımcısı Sıtkı Keçeci, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürü, öğretmenler ve basın mensupları katıldı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Salih Gezgin burada yaptığı konuşmasında, "İlk olarak 2013 yılında COMENIUS olarak başladığımız ve son olarak 2019-2020 yıllarını kapsayan Erasmus gençlik projelerimiz ile Biga'mızda yaklaşık 100 civarında öğrencinin ülkemiz dışında farklı kültürler, eğitim modelleri, arkadaş ve aile yaşamlarını görmesini sağladık. Avrupa Birliği Bakanlığı Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından fon desteği sağlanan denetimler ulusal ajans tarafından yapıldı. Bu çalışmalar okulumuza sağlanan 100 bin avroluk mali destek ile gerçekleştirildi. Ayrıca Expo 2015 Milano, 2018 Roma Kültürel Miras konulu kısa film festivali gibi etkinliklere katılıp öğrencilerimize farklı vizyon ve bakış açıları kazandırdık. Biz öğretmenlerin bu işi başarmasında öncülük yapan, çekinmeden sözleşmelerin altına imza atan eski okul müdürümüz Fikret Can'a, okulumuz öğretmen ve öğrencilerine ayrıca değişik faaliyetlerde yardımlarını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Biga, Karabiga ve Gümüşçay Belediye Başkanlarımıza ve en önemlisi bu faaliyetleri gerçekleştirmemizde Avrupa'dan ortaklar bulup projelendiren İngilizce öğretmenimiz Ömer Namlıca'ya çok teşekkür ederim'' dedi.