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Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 'Emzirme Haftası'

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan ’Emzirme Haftası’ dolayısıyla çeşitli faaliyetler yapıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Emzirme Haftası' dolayısıyla çeşitli faaliyetler yapıldı.


1992 yılından bu yana “Bebek Dostu Hastane” ünvanına sahip Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulamak, emzirme hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurularak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün destek verdiği stant çalışmasında eğitim hemşireleri ve anne sütü hemşireleri tarafından anneler ile sohbet edilerek anne sütünün önemi anlatıldı.


Tüm dünyada anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla kutlanan bu hafta ile, anne sütünün yenidoğan bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içerdiği bilgisi bir kez daha vatandaşlara hatırlatılıyor. 'Dünya Sağlık Örgütü' ilk altı ayda, sadece anne sütü ile; 2 yaşa kadar da tamamlayıcı beslenmeyle beraber yine anne sütünü tavsiye ediyor. Hastanedeki faaliyeler kapsamında yapılan açıklamada bu konuda annelerin cesaretlendirilmesi, desteklenmesi ve özendirilmeleri gerektiği vurgulanıyor.

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