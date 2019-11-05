İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Organ Bağışı Haftası etkinlikleri

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında haftasonu Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş ile başlayan programlar, hastanede düzenlenen stant çalışması ile devam ediyor.


Kordon Boyunda başlayan yürüyüş, organ bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Mehter Takımı'nın katılımıyla yapıldı. Etkinliklerde yer alan Gazi Ortaokulu, ÇAFAD Trabzon ekibi halk dansları ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kapeoro gösterileri halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, etkinlik lokma dağıtımıyla son buldu.


Hafta boyunca sürecek olan etkinlikler, hastanenin giriş katında kurulan ve 4-8 Kasım tarihleri arasında vatandaşlardan gelecek organ bağışlarını kabul edecek olan organ bağış stant açılışıyla devam ediyor. Haftanın önemine dair basına bilgi veren Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ve Koordinatör Hemşirelerimiz Emine Karakaya, Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu, “Amacımız organ bağışı konusunda farkındalık oluşturarak, bağışın önemini çok kişiye duyurmak. Çanakkale'de bu yıl 11 aile kaybettiği yakınlarının organlarını bağışladı. Ülkemizde 30 bin civarı hayata tutunmak için nakil bekleyen hastamız var. Herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.