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Menderes Çayı'nda kaybolan 2 gencin arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinden Akköy istikametine giderken Menderes Çayı’na uçtuğu iddia edilen 2 gencin gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinden Akköy istikametine giderken Menderes Çayı'na uçtuğu iddia edilen 2 gencin gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.


Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede drone ile çalışma yapmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlarda sualtı çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla da devam ediyor.

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