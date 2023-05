Meşhur Çanakkale domates fideleri toprakla buluştu

Çanakkale'nin, kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan domatesinin üretimi için ilk turfanda fideler toprakla buluştu. Çanakkale'de, yaklaşık 80 bin dönüm olanda 700 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Haziran sonunda dikilen son turfanda fideleri sayesinde domates hasadı Kasım sonuna kadar sürüyor. Tüm Türkiye, Çanakkale domatesi sayesinde Kasım ayına kadar tarla domatesi yeme şansına sahip oluyor.

Çanakkale'de her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere 80 bin dönüm alanda domates dikimi yapılıyor. Yaklaşık 700 bin ton domates üretiliyor. Kendine has kokusu ve lezzetiyle Türkiye'de meşhur olan Çanakkale domatesinin ilk turfanda olan fideleri 20 gün önce toprakla buluştu. İlk, orta ve son turfanda olarak dikimi yapılan ilk fideler Nisan ayının başında hava koşullarının durumuna göre toprakla buluşmaya başlar. Belli aralıklar ile Temmuz ayının ortalarına hatta sonuna kadar fideler toprakla buluşmaya devam eder. Çanakkale'de yetişen domateslerin ilk hasatları Temmuz ayının ortalarında tezgahlardaki manavlardaki pazarlardaki marketlerdeki yerlerini alır. İklim koşullarına göre Aralık ayı ortalarına kadar tezgahlarda o muhteşem aroma ve tatları ile kalır.

Çanakkale domatesine bu yıl coğrafi işaret alınacağını belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Çanakkale domatesi, nefaseti, aromasıyla özel bir domates. Çanakkale domatesi yetiştiği topraklar, havasıyla birlikte mükemmel bir aromaya sahip. Bu yüzden Çanakkale domatesi üretici ve tüketici için bir önem arz ediyor. Çanakkale domatesi Biga ve Kösedere üretimi başlıyor. 80 bin dekar alanda salçalık ve sofralık domates üretimi yapılıyor. Türkiye'nin yüzde 3'ünü Çanakkale domatesi üretiyor. Türkiye sıralamasında ise 6'ncı sıradayız" dedi.

Kendine has kokusu ve tadıyla Türkiye'de bilinen Çanakkale domatesi fideleri toprakta büyümeye başladı. Çanakkale domatesi üretimi yapan üretici Şahin Ceylan, “Burada lezzetiyle, kokusuyla, doğallığıyla ünlü Çanakkale domatesi fideleri toprakla buluştu. Normalde Çanakkale domatesi Nisan ayının son haftasında ilk turfanda domatesi toprakla buluşur. Ama bu sene havaların son zamanlarda özellikle yağışlı gitmesi, toprağın tavlanmamasından dolayı Mayıs'ın 2'sinde ben ilk turfanda domates fidelerini tarlama diktim. Bundan sonra Mayıs'ın 25'inde orta turfan olmak üzere domates dikeceğim. Ve en son turfan domatesimizi Haziran'ın son haftasında arpalar, buğdaylar biçildikten sonra toprakla buluşturacağız. Çanakkale domatesinin lezzetini her zaman biliyoruz. Çanakkale domatesi, Kaz Dağları'ndan esen rüzgarla, Çanakkale Boğazı'ndan esen rüzgarın kesişmesiyle ayrı bir tat, çok ayrı bir atmosfer ve güneşin altında oluşuyor. Güneşin Çanakkale domatesimize verdiği parlaklıkla Çanakkale domatesimiz her zaman lezzeti, kokusu ve aromasıyla önde geliyor. Batak ovasında daha önceden yapılan çalışmalarda toprak yapısındaki potasyum oranının çok yüksek olduğu kanısına varılmış. Bu yüzden Çanakkale domatesinde çok koyu ve güzel bir rengi var. Bu topraklar Çanakkale domatesi içindir. Bu dikimlerden sonra Kasım ayına kadar Çanakkale domatesini gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Çanakkale domatesi, tadı, aroması ve her zaman lezzetiyle çok farklıdır” diye konuştu.

Çanakkale domatesinin Temmuz ayının ikinci haftasında tezgahlarda ve sofralarda yerini alacağını ifade eden üretici Şahin Ceylan, “4 gün önce tarlamızdaki Çanakkale domatesimizin diplerini gevşettik. Aralardaki otları temizlemek için traktörle çapa yapacağız. Daha sonra sulama, gübreleme, ilaçlama yapacağız. Bu şekilde Çanakkale domatesimizi yetiştireceğiz” diye konuştu.