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Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı

Çanakkale için Meteorolojiden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.


Konuya ilişkin Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece saatlerinden itibaren, Pazar akşam saatlerine kadar İl genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden; görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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