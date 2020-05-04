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Metruk bina enkaza döndü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde aralıksız süren sağanak yağışların etkisiyle çarşı içerisinde yer alan metruk bina yıkıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde aralıksız süren sağanak yağışların etkisiyle çarşı içerisinde yer alan metruk bina yıkıldı.


25 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamir ve imalathanesi olarak kullanılan dükkan, birinci derece sit alanı olması nedeniyle ilgi görmedi. Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlara dayanamayan bina kendiliğinden yıkıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışmaları yaparak binayı güvenlik şeridi ile çevirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıkılan binanın enkazını fotoğraflayıp, daha sonra da kaldırdı.

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