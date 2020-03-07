MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Özel'den Ülgür Gökhan'a tepki

MHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına sert sözlerle eleştirdi.

Önceki gün gerçekleştirilen Çanakkale Belediye Meclisi toplantısına Başkan Ülgür Gökhan'ın açıklamaları damga vurdu. Suriye ve İdlib konularının tartışıldığı toplantıda konuşan Başkan Gökhan, “Yanlış düğme ilikledik. O gömleği ilikleyemiyoruz şimdi. Umarız bugün düğmeyi tekrar sökeriz A'dan Z'ye, yeniden ilikleriz ve efendi gibi oradan kazasız belasız çıkarız” ifadelerini kullanmıştı. Gökhan'ın bu açıklamasını sert sözlerle eleştiren MHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Özel, yaptığı yazılı açıklamasında, “Sayın Belediye Başkanı meclis toplantısında Suriye'de yanlış düğme ilikledik diye bir kelime kullanmışlar. Kendilerine hatırlatmak isterim ki, büyük Türk Milleti ne bugün ne de tarih boyunca hiç kimsenin önünde düğme iliklememiştir. Sayın başkanın tarihimizi araştırmasına da gerek yoktur. Sadece şehitler diyarı Çanakkale'mizin Belediye Başkanı olduğunu hatırlasın kâfidir” ifadelerini kullandı.