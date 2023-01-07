Midilli'deki deprem Çanakkale ve Balıkesir'i salladı

Ege Denizi'nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Merkez üssü Midilli Adası olan saat 09.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ayvacık ve Edremit Körfezi'nde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.52'de merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Yüzeyden 14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Çanakkale ve Balıkesir'den de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04.52'de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” denildi.

25 artçı deprem meydana geldi

Merkez üssü Midilli Adası olan, saat 09.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ayvacık ve Edremit Körfezi'nde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Ege Denizi'nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 4.8 arasında 25 artçı deprem yaşandı.