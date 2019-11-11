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Milli Ağaçlandırma Gününde Biga'da fidan dikimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale’nin Biga ilçesinde fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesinde fidan dikildi.


İlçede 4 ayrı noktada toplam 35 bin fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi için bölgeye gelen Bigalılar, kendi parsellerindeki alanlara ayrılarak, fidanlarını toprağa ekti. Öte yandan, Çanakkale genelinde bugün saat 11:11 itibariyle 41 ayrı noktada toplam 205 bin fidan dikildi.

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