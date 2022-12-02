Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ı, Vali İlhami Aktaş karşıladı. Valilik binasına girişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar'a Valilik çevresindeki vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Bir vatandaşın “Türkiye seninle gurur duyuyor” sözlerine el sallayarak karşılık veren Akar, Vali Aktaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti.