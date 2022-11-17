Minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ayvacık ilçesi orman deposu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Çanakkale istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan Alper Koç idaresindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, kavşak üzerinde Ayvacık istikametine dönmek isteyen İsmet Sevim idaresindeki 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar, Simgenur Alkan yaralanırken, minibüs ve otomobil içerisinde bulunan sürücüler Alper Koç ve İsmet Sevim yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi ve Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.