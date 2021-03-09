Minik Elif talep etti, Başkan Oruçoğlu gerçekleştirdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yaşayan ilkokul öğrencisi, belediyeye yazdığı dilekçeyle oturduğu bölge için geri dönüşüm kutusu talep etti. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, minik öğrencinin isteğini yerine getirdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yaşayan ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Çınar, öğretmeni Zeynep Karipçi'nin derslerde anlattığı atık yönetim konusu üzerine Geyikli Belediyesi'ne dilekçe yazarak oturduğu bölge için geri dönüşüm kutusu talep etti.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, küçük Elif'in talebi üzerine belediye ekiplerini yönlendirerek Dalyan Köyü Zihnipaşa Sitesi önüne geri dönüşüm kutusu konumlandırdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Beldemizde, halkın geri dönüştürülebilir atıklarını belediyemize ulaştırabilmesi için tüm market önlerinde ve 5 ayrı noktada geri dönüşüm kutuları mevcuttur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Lisanslı bir firma ile anlaşma sonucu beldemizdeki atıklar geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Çocuklarımızın bu zorlu pandemi döneminden geçerken mutluluklarına ortak olarak çevre gönüllüsü bireyler yetişmesine vesile olmak bizi gururlandırdı. Elif kızımız kağıt, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayrı ayrı toplayarak, geri dönüşüm bilincini toplumumuza yayacak. Hem ekonomiye değer kazandıracak hem de çevrenin korunması açısından önemli bir adım atarak diğer öğrenci arkadaşlarına örnek olacaktır” dedi.