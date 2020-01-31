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Minik Eslem, Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği sözü tuttu

Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencisi Eslem Orta, kısa süre önce Gelibolu’dan Biga’ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Şafak Özkan’a verdiği sözü tutarak kendisini makamında ziyaret etti ve polislere özel şiirini okudu.

Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu öğrencisi Eslem Orta, kısa süre önce Gelibolu'dan Biga'ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Şafak Özkan'a verdiği sözü tutarak kendisini makamında ziyaret etti ve polislere özel şiirini okudu.


Memleketi Biga olan ve eğitim hayatını sürdürdüğü Gelibolu'da okulunun düzenlediği birçok faaliyette Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile birlikte olma fırsatı yakalayan Eslem Orta, yarı yıl tatilini fırsat bilerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kısa süre önce Gelibolu'dan Biga Emniyet Müdürlüğüne tayin edilen Şafak Özkan'la vedalaşırken kendisini ziyaret edeceği sözünü veren minik Eslem, vaadini yarı yıl tatilinde tuttu. Tatil sebebiyle Biga'ya gelen ve ailesiyle birlikte Emniyet Müdürü Özkan'ı makamında ziyaret eden Eslem, polislere özel şiirini okudu, makam koltuğuna oturdu. Geçen yıl 10 Nisan Polis Bayramında da Gelibolu Emniyet Müdürlüğü makam koltuğuna oturan Eslem, polis ağabey ve ablalarıyla keyif dolu bir gün geçirdi.

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