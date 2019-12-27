Minikler Gestaş gemisini gezdi

Gökçeada Burhanettin Kurt Anaokulu'nda 4 yaş grubunda eğitim gören 9 öğrenci Gökçeada'daki Gestaş filosuna ait Gelibolu gemisini gezdi.

Gelibolu gemisinde aileleri ile beraber kaptan ve mürettebatla tanışan minikler, makine dairesi ve Kaptan Köşkü'nü ziyaret ettiler. Kaptana gemiler hakkında merak ettiklerini soran çocuklar, en çok da çizgi filmlerde gördükleri gemi dümeninin neden gemide olmayışını sorguladılar. Kaptanın "Yeni gemilerde dümen joystick gibi" olduğunu söyleyip joystick dümeni göstermesi üzerine minikler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaptan Köşkü'nde uzun süre geçiren çocuklar, kaptana hayranlıklarını gizlemeyerek ileride onun gibi olmak istediklerini dile getirdiler. Gezi sonunda kaptan ve mürettebat ile vedalaşan çocuklar, hayallerine giden ilk adımı atmış oldular.