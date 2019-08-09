Minikler sertifikalarına kavuştu

Programa Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de katılarak, çocukların ve aileleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Kursları başarılarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim eden Başkan Bülent Öz, çocukları ve onları hazırlayan öğretmenleri tebrik etti. Eğitim alan çocukların ailelerine de kurslara gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çocuklarımıza başarılarından dolayı sertifikalarını takdim ederken hem kendilerini tebrik ediyor; hem de çocuklarımızı başarıya hazırlayan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çan'ımızın ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız; her şeyi yapabilecek, başarabilecek ve gerçekleştirebilecek, geleceğimize kocaman bir umut olacaklardır. Bizler de çocuklarımızın eğitimleri ve gelişimleri için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.