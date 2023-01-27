İhlas Haber Ajansı

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Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-28', ‘TCSG-907' ve ‘KB-4510' tarafından lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı.


Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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