Müdür Bilen'den okullara ziyaret

Müdür Bilen, Biga Ortaokulu öğretmenleri ile de Işıkeli köyünde bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, Kocagür İlkokulunda 'Yaşayan Kütüphane, Yaşatan Çocuk Projesi' kapsamında yapılan Robotik Kodlama Sınıfı, Z-Kütüphane ve konferans salonunda incelemelerde bulundu. Bilen, daha sonra öğrencilerin okula devamlılığını sürdürmek, toprak ve bitkilerle uğraşarak doğayı keşfetmelerini sağlamak maksadıyla kurulan uygulama bahçesini gezdi. Ziyaretine Hamdibey Ortaokulu ile devam eden Müdür Bilen, meslekî çalışmalar grubunu ziyaret etti. Bilen, seminer çalışmalarını yürüten yönetici ve öğretmenlerle sohbet ederek onlardan bilgi aldı.

Müdür Bilen, Ardından öğretmenlerin motivasyonunun ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması maksadıyla Biga Ortaokulunun düzenlediği etkinlikte öğretmenlerle Işıkeli köyünde bir araya geldi, onların dilek ve temennilerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Erkan Bilen, okul yönetici ve öğretmenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.