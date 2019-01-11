Muharrem İnce: "31 Martçılar partinin başarılı olması için çalışanlardır"

Çanakkale'nin Biga ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Muharrem İnce, "Gençlere tavsiyem şu; 1 Nisancı olmayın, 31 Martçı olun. 31 Martçılar partinin başarılı olması için çalışanlardır" dedi. İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını da duyurdu.

CHP'li Muharrem İnce, Biga'nın Kavaklık bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen İnce, Mart ayı içerisinde miting için tekrar Biga'ya geleceğini, bir günü Çan ve Biga'da geçireceğini duyurdu. İnce yaptığı konuşmada, "Biga'daki durumu gördüm. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; sende hiç sıkıntı yok. Bitmiştir bu iş, ama gene de seçim ciddi iştir. Ciddiye almak lazım. Bunu başarmalıyız, başaracağız. Bundan hiç kuşkum yok" dedi.

Gençlere tavsiyede bulunan İnce, “1 Nisancı olmayın, 31 Martçı olun. 31 Martçılar partinin başarılı olması için çalışanlardır. Belediyede, milletvekilliğinde neredeyse aday olan kimse, 31 Martçılar ile 1 Nisancıları şöyle tanımlayayım onları. Biri seçimde der ki, bu grup başarısız olsun da sıra bana gelsin; bir grup da hayır efendim, parti başarılı olsun. Parti başarılı olsun diye uğraşmalıyız” şeklinde konuştu.

İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye müjde diyor. Halkımıza müjde. Sen de zannediyorsun ki ne oldu acaba? Doğalgazda indirim mi var, motorinde, mazotta indirim mi var, ne oldu? Mermi fiyatları ucuzlamış. Müjde bu. Türkiye'de TÜİK diye bir kurum var. Kasım ve Aralık ayında enflasyonu eksi çıkarttı. Allah aşkına 80 milyona sorun, enflasyonun eski olduğunu söyleyecek bir kişi var mı? Bir kişi yok. Mesela işsizlik oranlarını açıklıyor. Müracaat ediyor kişi, bir yıl müracaat ediyor. İşsiz, ikinci sene müracaat ediyor, üçüncü sene müracaat etmiyor. Umudunu kesmiş artık. Umudunu kesip müracaat etmeyenleri işsiz kabul etmiyormuş. Bunu değiştiriyor. Mesela trafik kazalarında ölüm oranları düşmüş. Ne oldu da ölüm oranı düştü? Mesela bir kaza oldu, 2 ölü, 3 yaralı var. Yaralılardan ikisi de hastanede öldü diyelim. Onu saymam diyor. Zamanında ölseydi diyor. Bütün işler alavere dalavere. Türkiye'de yargı da bir kişinin elinde. Türkiye'nin bu kötü gidişatını 31 Mart'ta durdurabiliriz. Bunu başarabiliriz. Ben inanıyorum bunu başaracağımıza. Elimizde yerel örnekler var. Biga onlardan birisi. Önce belediyelerde bu başarıyı sağlayalım. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde merak ediyorsunuz 'yine aday olacak mısınız' diye, vallahi yine aday olacağım."