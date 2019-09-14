Muhtar Taşkıran dualarla toprağa verildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyü muhtarı Ekrem Taşkıran, dualarla toprağa verildi.

Haydaroba köyü muhtarlığı görevini 6 aydır sürdüren Ekrem Taşkıran, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Taşkıran, dün Haydaroba köyü Camiinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör, MHP ilçe Başkanı Yener Korkmaz, Çanakkale İl Özel İdare Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale İl Genel Meclisi üyeleri Oktay Arslan, Hilmi Ünal, Recai Ertan ile köy muhtarları ve köylüler katıldı.