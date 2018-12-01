Muhtarlar Toplantısı, Vali Tavlı Başkanlığında yapıldı

İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Vali Yardımcısı- İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü tarafından Çanakkale'ye yapılan önemli yatırımlarla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Toplantıda, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen “1915 Çanakkale Köprüsü” ile Çanakkale'nin tarım sektörüne ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle, Çanakkale Turizmine büyük katkı sunacak olan Troya Müzesi üzerinde duruldu.

Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere Bakanlıklarca yürütülen ve gerçekleştirilen önemli yatırımlar ele alındığı toplantıda Vali Orhan Tavlı, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi.

Muhtarların taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili talimat veren Vali Orhan Tavlı, muhtarların katılımlarından dolayı teşekkür etti.