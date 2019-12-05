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Muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından merkez, belde ve köy muhtarlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından merkez, belde ve köy muhtarlarına bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda, katılımcılara Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Duygu Çoturoğlu tarafından slayt gösterimiyle bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

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