Mültecilerin kurtarılma anları kamerada

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kişinin bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği teknenin batmasıyla denize düşen mültecilerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.50 sularında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 kişilik düzensiz göçmen teknesinin battığı tespit edildi. Olay yerine 5 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışması neticesinde 11 mültecinin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Denize düşen mültecilerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Öte yandan mültecilerin verdiği ifade doğrultusunda teknede toplam 15 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.