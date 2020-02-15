'Müzede Selfie Günü' yarışmasının kazananı Troya Müzesi'nden çıktı

Müzelere ilgiyi artırmak maksadıyla her yıl 15 Ocak tarihinde kutlanan Müzede Selfie Günü'ne sosyal medya kullanıcıları bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerinin sahipleri binlerce paylaşım arasından belirlendi. Minik öğrencileri ile birlikte Troya Müzesi'nden yarışmaya katılan Burcu Akdemir, kazanan 2 isimden biri olmayı başardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzede Selfie Günü'nde, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarda müze bilincinin geliştirilmesi maksadıyla yarışma düzenlendi. Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'nin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına katkı sundu. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ve Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödül almaya hak kazandı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından birinci olan yerli katılımcı bir yıllık MüzeKart, yabancı katılımcı ise Devlet Opera ve Balesi'nden davetiye sahibi oldu.

Yarışmada kazanan isimlerden birinin Troya Müzesi'nden çıkması sebebiyle mutluluğunu dile getiren Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kazanan selfienin Troya Müzesi'nden çıkması sebebiyle çok mutlu oldum. Bakanlığımızın Burcu Hocaya bir hediyesi olacak. Düşündük ki Troya Müzesi adına bizim de hocamıza sembolik bir armağanımız olsun. En yakın sürede kendisi ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.