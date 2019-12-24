Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hoparlörün içinden 2 kilo uyuşturucu çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila eşliğinde arama yapılan kamyonetteki hoparlörün içinden 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde çıktı. Hoparlörün içinden çıkan 2 kilogram ağırlığındaki skunk ve sentetik cannabinoid maddelerine ekipler tarafından el konuldu. Olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.