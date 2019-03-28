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NATO'ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

NATO’ya bağlı 4 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Hollanda Donanmasına ait ‘F81' borda numaralı ‘ESPS Santa Maria', İspanya Donanmasına ait ‘F805' borda numaralı ‘HNLMS Evertsen', Kanada Donanmasına ait ‘FFH 333' borda numaralı ‘HMCS Toronto' ve Fransa Donanmasına ait ‘A608' borda numaralı ‘FS Var' adlı savaş gemileri sabah saatlerinde 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Marmara Denizi'ne yol alan 4 savaş gemisine Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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