Obezite Okulu 4. dönem programı kayıtları başladı

Sağlıklı yaşamayı öğretmeyi hedefleyen Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde "Obezite Okulu" 4. dönem programına başlayacak.

Her yaş grubundan katılımcının kabul edildiği ve ücretsiz olan programda diyetisyen tarafından kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor ve psikolog tarafından danışmanlık hizmetleri veriliyor. Danışmanlığın yanı sıra sağlıklı beslenme ve davranış değişikliği temelinde teorik eğitimler ile de katılımcılar bilgilendiriliyor. Step, pilates ve yürüyüşler ile de öğrencilere fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Programa kayıtların 16-27 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklanırken, başvuruların da şahsen yapılması gerekiyor. Yapılan açıklamada, kayıt merkezinin Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ek binası Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunduğu hatırlatıldı.