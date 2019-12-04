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'Obezite Okulu'nda 4. dönem devam ediyor

Çanakkale’de obezite ile mücadele etmek ve sağlıklı yaşamayı öğretmek maksadıyla kurulan Obezite Okulu, 4.

Çanakkale'de obezite ile mücadele etmek ve sağlıklı yaşamayı öğretmek maksadıyla kurulan Obezite Okulu, 4. dönem öğrencileri ile çalışmalarına devam ediyor.


Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili bilgilendirmede, önceki dönem öğrencilerinin de çalışmalara katıldığı vurgulanarak, "İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet vermekte olan okulda açık hava yürüyüşleri, spor aktiviteleri, step, plates ve teorik ders anlatımları yapılmasıyla, kursiyerler hem sağlıklı beslenme hakkında bilgilenirken, hem de hareket alışkanlığı kazanmaktadır. Önceki dönemde açılan obezite okulları öğrencileri de yapılan çalışmalara katılırken, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite devamlılığı sağlanmıştır. Katılımcılarda sağlıklı bir şekilde ağırlık kaybı yaşandığı, diz ve bel ağrılarının azaldığı, daha rahat nefes alabildikleri, beslenme şekillerinin değiştiği ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanıldığı görülmektedir. Programda son haftalara girilirken; yapılacak detaylı ölçüm ve yazılı sınav sonunda en başarılı katılımcılar 'koç öğrenci' olarak seçilecek ve bir sonraki programlarda görev alacaklardır" ifadelerine yer verildi.

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