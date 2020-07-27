Ocakta unutulan çaydanlık evi yakacaktı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yaşadığı evde ocağa çay koyan ve uykuya dalan Salih S., komşularının dikkati sayesinde kurtuldu. Çaydanlık ve ocak üzerinde bulunan davlumbaz tamamen eriyerek, kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün öğle saatlerin Çanakkale'nin Çan ilçesi İstiklal mahallesi Sarılar sokakta meydana geldi. Kiracı olarak oturan Salih S., ocağa koyduğu çaydanlığı unutup uyuyunca ocaktaki çaydanlık ve üzerindeki davlumbaz eridi. Erimeden dolayı çıkan kokudan rahatsız olan komşular, durumu Çan Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay büyümeden gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Uykuya dalan Salih S. ise, olası duman zehirlenmesine karşı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Salih S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.