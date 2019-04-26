Oğlanalan köyü hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalan köyünde geleneksel hayır yemeği bin kişinin katılımı ile tapıldı.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 8 kilometre uzaklıktaki Oğlanalan köyünde Cuma namazı öncesinde Mevlidi-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okundu. Kılınan Cuma namazının ardından bin kişiye taskebabı, nohut, keşkek, pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini söyleyen Köy Muhtarı Mustafa Seyhan, “Kazdağlarının tabii güzellikleri içinde kurulu bulunan köyümüzde geleneksel olarak her bahar ayında düzenlediğimiz köy hayrımızı hayırlısı ile bu yılda yaptık. Hayrımıza Çan, Yenice ve Edremit ilçelerinden gelen tüm misafirlerimize köy halkı adına çok teşekkür ederim” dedi.