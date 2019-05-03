Öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çekti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defile ile çevre kirliliğine dikkat çekti.

Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, ‘çöpünü değil sevgini bırak' sloganı ile çevre kirliliğine dikkat çekti. Abdiağa piknik alanında düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Ahmet Ulus, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Fatih İlkokulu Müdürü Ahmet Ulus, "canlıların yaşaması için toprağa, suya ve havaya ihtiyaçları vardır. Bir pet şişenin doğada kaybolabilmesi için ortalama 400 yıl geçmesi gerekiyor. Bunu düşündüğümüz zaman yere atacağımız bir tek çöpün bile doğaya ne kadar zarar verebileceğini bilmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere daha iyi HAYAT sunmak, daha temiz bir çevre bırakmak için çöpünü değil sevgini bırak diyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise, "Toplumda farkındalık oluşturmak için herkes farklı etkinlikler yapıyor, ama ben ilk defa bu kadar güzel, yerinde ve orijinal projeye denk geldim. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu ve buna benzer projelerin çoğalmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Programda çevre andını okuyan öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyi sundu.