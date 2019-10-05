Öğrenciler, hayvan barınağını ziyaret etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 25 Eylül İlkokulu öğrencileri hayvan barınağını ziyaret etti.

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla, 25 Eylül İlkokulu öğrencileri Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetim kurulu üyeleri ile birlikte belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret ettiler. Barınakta çalışan görevlilerce faaliyetler ve günlük sürdürülen işler hakkında gruba çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Sokak hayvanlarına mama veren öğrenciler, hayvanlarla yakından ilgilenme fırsatı buldu.