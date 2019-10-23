Öğrenciler, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitimlerine devam eden 25 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri, belediye bünyesinde hizmet veren İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Görevli personeller tarafından çocuklara yangın anında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale gibi teknik bilgiler sohbet eşliğinde anlatıldı. Meslekî eğitimin tamamlanmasının ardından minik öğrenciler itfaiye personelleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara yönelik bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.