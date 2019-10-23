Öğrenciler şehitlikleri ziyaret edecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince (ÇOMÜ) düzenlenen 'ÇOMÜ öğrencileri ecdadı ile buluşuyor' isimli proje, 1. sınıf öğrencilerine yönelik şehitlik ziyaretleri ile başladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın önderliğinde gerçekleştirilen projenin ilk ziyareti, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve gelir gelmez üniversitemize bu yıl kayıt yaptıran tüm öğrencilerimizin Çanakkale şehitliklerine gidip görmesini arzuladığımızı ifade etmiştik. Çanakkale, milletimiz nezdinde çok farklı anlamlar ifade ediyor. Cumhuriyetimizin ön sözü bu topraklarda yazılmıştır. Ecdadımız burada yedi düvele karşı bütün imkansızlıklara rağmen imanla, cesaretle 'Çanakkale geçilmez' dedi. ÇOMÜ'de okuyan her bir öğrencimizin, şühedanın yattığı bu aziz vatan topraklarını en az bir kez ziyaret etmesi, bu ruhu anlaması bizim için çok mühim" ifadelerini kullandı.