Öğrencilerden engellilere mavi kapak desteği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, öğrenciler engellilere destek olmak için mavi kapak kampanyasına destek verdi.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu eko tim öğrencileri engellilere destek olmak için topladıkları mavi kapakları Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak'a teslim ettiler. Eko okul projesi kapsamında eko tim öğrencilerinin toplamış oldukları mavi kapakları engelliler derneğine teslim ettiklerini dile getiren Okul Müdürü Bayram Ali Dur, "Sene başından bu yana global projemizle öğrencilerimize çevre bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize katkı sağlayan velilerimize ve okul aile birliğimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak ise mavi kapağın tanesinin 1 gram geldiğini 1 kilogramın içinde bin tane kapak bulunduğunu belirterek, " 300 kilogram kapak ile bir adet tekerlekli sandalye alınabiliyor. Şu anda bir ihtiyaç sahibi tekerlekli sandalye bekliyor. Öğrencilerimizin desteği bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu.