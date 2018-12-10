Öğrencilerden hayvanlara destek

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden 25 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından “Hayvan Sevgisinin Aşılanması ve Farkındalık Oluşturmak” için etkinlik düzenlendi.

Lapseki'de eğitim-öğretime devam eden 25 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından “Hayvan Sevgisinin Aşılanması ve Farkındalık Oluşturmak” için etkinlik düzenlendi. İlköğretim öğrencilerinin başlattıkları girişimler sonucunda ilçede yaşayan sokak hayvanlarına temin edilen köpek maması ve makarna belediye hayvan barınağına teslim edildi. Öğrencilerin sağ duyulu davranışlarını tebrik eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "25 Eylül İlköğretim Okulunu bu etkinlikten dolayı kutluyorum. Sevgili öğrencilerimiz sokak hayvanlarının yaşamları için farkındalık oluşturmak adına köpek maması almışlar. Değerli Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyorum” dedi.

Düzenlenen programa Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Çardak Hayvanları Koruma Derneği yönetim kurulu üyeleri, 25 Eylül İlköğretim Okulu okul aile birliği üyeleri katıldılar.