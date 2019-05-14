Öğrencilere meslek seçiminin önemi anlatıldı

sınıf öğrencilerine ‘Meslek Seçimi' ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar.

Çanakkale İŞKUR öğretimin her kademesinde okul ziyaretlerine merkez ve ilçe okullarında devam ediyor. İş ve Meslek Danışmanları Pınar Alev Ülger ve Meltem Ünlü Danacı, ortaokul ve meslek lisesi öğrencilerine sunumlarını gerçekleştirdiler. Şinasi Figen Bayraktar Ortaokulu'nda her yıl düzenlenen, farklı meslek erbaplarının katılım sağladığı Meslek Tanıtım Günlerine açılış konuşmacısı olarak katılan İş ve Meslek Danışmanı Pınar Alev Ülger, öğrencilere kendi mesleğini tanıtarak meslek seçiminin önemi ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanları Ülger ve Danacı, Merkez Akçapınar Ortaokulu'nda okul türü seçme aşamasında olan 8. sınıf öğrencilerine “Meslek Seçimi” ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar. Lise kademesindeki sunumlar ise Çan'daki çeşitli meslek liselerindeydi. Çan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çan Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplamda 300 lise öğrencisine ‘İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi ve CV Hazırlama' konulu seminer çalışmaları yapıldı.