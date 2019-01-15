Öğretim Görevlisi Seki için kan bağışı ve kök Hücre bağışı başladı

Çanakkale 18 Mart Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan İsmail Seki için kan bağışı ve kök Hücre bağışı başladı.

Biga Ortaokulu'nda gerçekleşen kan bağışı ve kök hücre bağışına yoğun katılım oldu. İsmail Seki'nin eşi Candeğer Seki, “Bu hastalığı hep beraber atlatacağız birlikte bir çok lösemi hastasına, ilik bekleyen binlerce kişiye kök hücre havuzu oluşturacağız. Eşim Ağaköy Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi uzun süredir lösemi ile ilgili çalışma yapıyordu. Onların sodeyt grubu öğrenci gurubu var. Çok güzel çalışmalar çıkarttılar. 12 tane eşleşme sağlandı eşim çok mutlu oluyordu. Bu tarz olaylarda tutumlarda bir çok kişiyi bilinçlendirdi çok uğraştı ama en sonunda bu hastalık onu buldu. Bende onun yaptığı çalışmanın devamı niteliğinde olsun ona ve onun gibi bekleyen insanlar yardım olsun diye bu kampanyayı başlattım. Biga halkı, çevredeki insanlar o kadar çok yardımcı oldular ki çok güzel bir kalabalık var mutluyuz umutluyuz. Daha iyi şeyler olacak bir çok hasta içinde herkes bizi çok destekledi. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kan bağışı ve kök hücre bağışına gelen Belediye Başkanı İsmail Işık, “ Kök hücre merkezi ile ilgili Biga'mızda Kızılay çalışma yapıyor gerçekten çok büyük ilgi var .Bigalılarla bir kez daha gurur duydum. 3,5 yaşında Öykü, Selin ve ömrünü lösemi ile mücadeleye adamış İsmail Seki ve onlarla aynı kaderi paylaşan binlercesi için bugün Bigalılar Biga Ortaokulu'na akın ettiler. Onların tek kurtuluşu kök hücre nakli. Kan vererek onlara umut olabiliriz. Biga Halkı bu önemli çalışmaya katkı veriyorlar yakında zaman da Bigalı bir arkadaşımız İsmail Seki'de bu rahatsızlığa yakalandı bu kök hücreye ihtiyacı var. İçeride Yaptığımız görüşmede beşte üçüne uygun donör bulunduğu tespit edilmiş önümüzde günlerde 25-26-27 Ocak tarihlerinde Kızılay aracı yeniden Belediye Meydanı'nda olacak. Biz de destek olmak ve farkındalık oluşmasına katkı sağlamak için Biga Ortaokulu'ndaydık. Hep birlikte destek olalım” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi İsmail Seki Biga'da kök hücre donörlüğü konusunda çalışma yaparak, lösemili hastalara yardım ediyordu.