Okudukları kitapları canlandırdılar

Ayvacık ilçesi, Küçükkuyu beldesi ve köylerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından yıl boyunca okunan kitaplar, düzenlenen programlarla canlandırılıyor. Ayvacık Kaymakamı İlker Eker'in de çok önemsediği projede yüzlerce öğrenci okudukları kitapları düzenlenen programlarla canlandırıyor. Ayvacık Kaymakamı İlker Eker yaptığı açıklama da, “Kitaplar Canlanıyor Projesi ile öğrencilerimize kitap okumayı alışkanlık haline getirerek okuduklarını anlama ve anlatma kabiliyetlerinin gelişmesini hedefledik. Ülkemizin ve milletimizin daha aydınlık bir geleceğe taşınması için bu tür projelerimiz devam edecektir. Kitaplar Canlanıyor Projesi'nde emeği geçen tüm idarecilerimiz, öğretmenlerimize ve sunumlarını büyük bir performans ile gerçekleştiren sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından düzenlenen programlarda; Benim Adım Can, Mutlu Su Aygırı, İçimdeki Müzik, Tilki, Leylek ile Tombik Ayı, Kül Kedisi, Yalancı Çoban, Kırmızı Başlıklı Kız, Altın Saçlı Kız, Pamuk Prenses ve Barış Koyun isimli kitaplar öğrenciler tarafından başarı ile canlandırıldı.