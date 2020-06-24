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Ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türk askeri kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca ölüme terk ettiği 24 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca ölüme terk ettiği 24 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşil Liman açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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