Organları 2 hastaya umut olacak

Çanakkale'de beyin kanaması geçiren kadının böbrekleri, organ bekleyen 2 hastaya umut olacak.

Çanakkale'de Zekiye Petek (51), 30 Ekimde beyin kanaması teşhisiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün Zekiye Petek'in beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya ve Gönül Pınarcıoğlu´nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Zekiye Petek'in ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan koordinasyon neticesinde Petek'in tek böbreği Bursa Acıbadem Hastanesi'nde, diğer böbrek ise Bursa Bursa Uludağ Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Acılı aileye başsağlığı dileyen Uz. Dr. Azem Ülkü, hayata yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.